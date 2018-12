Techedge – Via libera da Consob a quotazione su Mta

Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie di Techedge sul MTA.

Techedge aiuta le aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale, offrendo servizi e soluzioni che coniugano consulenza di processo, competenza tecnologica e scalabilità a livello globale. Nel primo semestre del 2018 ha realizzato ricavi per 90,8 milioni, in aumento del 27% rispetto al pari periodo 2017. In crescita del 28% l’Ebit, a 8,7 milioni, mentre l’utile netto ammonta a 6,2 milioni (+44%).

Il collocamento istituzionale, rivolto esclusivamente ad investitori istituzionali, ha ad oggetto un numero massimo di 2.670.000 azioni. Queste saranno rivenienti per massime 1.500.000 azioni da un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione e per massime 1.170.000 azioni dalla messa in vendita da parte di Masada S.r.l., Techies Consulting S.L. e Massimo Compagnoni.

È prevista la concessione a Banca IMI e Intermonte SIM (i coordinatori dell’offerta) di un’opzione di ‘over allotment’, per chiedere in prestito ulteriori massime 320.000 azioni, pari a circa il 12% delle azioni oggetto di offerta, ai fini di una eventuale sovra allocazione nell’ambito del collocamento istituzionale.

È inoltre prevista la concessione di un’opzione greenshoe ai Joint Global Coordinator per l’acquisto, al prezzo d’offerta di massime 320.000 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 12% del numero di azioni oggetto dell’offerta. L’opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA.

La società e gli azionisti venditori, d’intesa con i coordinatori dell’offerta, hanno individuato un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società compreso tra circa 101,9 e 118,8 milioni, pari ad una forchetta di 4,20-4,90 euro per azione.

Il collocamento Istituzionale avrà inizio il 10 dicembre 2018 ed è previsto che termini il 12 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata. L’inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul MTA è atteso per il 14 dicembre.