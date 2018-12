Mondo Tv – Peggiora lo scenario in Cina, 39 milioni di perdita nel 2018

Il Cda di Mondo Tv, riunito per esaminare i dati preconsuntivi 2018, comunica che il rallentamento dei ricavi già evidenziato nel terzo trimestre non è stato superato negli ultimi mesi a causa delle recenti problematiche connesse allo sfruttamento di alcuni prodotti.

In particolare, il principale cliente delle serie Rowly Powlys e Dee and Duh, alcune settimane dopo la scomparsa in data 7 novembre 2018 di Orlando Corradi, fondatore della società ed ideatore e direttore artistico e creativo di tali prodotti, ha maturato la decisione di abbandonare suddetti progetti.

Inoltre, il deterioramento del quadro economico internazionale e il rallentamento

dell’economia cinese, in relazione anche alla guerra dei dazi tra la Cina e gli Usa, sembrano aver determinato una significativa restrizione del credito bancario in Cina, che ha portato una diminuzione degli investimenti anche nei prodotti media in generale e, nello specifico, nei prodotti di origine occidentale.

In aggiunta, nella seconda metà di novembre tre clienti asiatici hanno rivisto significativamente gli investimenti nei progetti Naraka, Final Fight, Play Time Buddies, Beast Keepers, Partidei e Adventures in Duckport, anche per effetto delle difficoltà emerse nei propri mercati di riferimento, a seguito dell’interesse significativamente inferiore da parte delle televisioni asiatiche per questi prodotti rispetto alle precedenti aspettative.

Ad esito delle comunicazioni di tali clienti asiatici, Mondo Tv ha maturato la decisione di

sospendere anch’essa gli ulteriori investimenti in tali progetti, in quanto ormai mancanti di un’adeguata copertura economica in termini di ricavi futuri e di avviare trattative per la gestione delle varie posizioni con i relativi partner asiatici.

Le decisioni dei partner asiatici, unitamente ad altre situazioni difficili minori, determinano

oggi una rettifica di valore per impairment sulla library di circa 31 milioni, con la

sostanziale rettifica di valore degli investimenti già effettuati e una rettifica dei crediti

principalmente riconducibili alle prevendite effettuate su tali progetti per un importo

di circa 27 milioni, per un totale di 58 milioni.

Al netto dell’effetto fiscale positivo, ad oggi stimabile in circa 12 milioni, sull’esercizio 2018 pesa un onere straordinario di 46 milioni che, al netto del risultato operativo stimato in circa 8,5 milioni e delle imposte ordinarie sul risultato operativo porta la perdita di esercizio ad oggi stimabile in circa 39 milioni.

A fine settembre 2018 il patrimonio netto del gruppo era pari a 106,1 milioni. Al netto della stimata futura perdita 2018 i mezzi propri della società risulterebbero di poco inferiori a 60 milioni, con una posizione finanziaria netta significativamente positiva, che per ora garantisce adeguate risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del business negli anni futuri.

La società segnala che non sono previsti ulteriori oneri inerenti la decisione di sospendere i progetti sopra citati oltre agli oneri straordinari sopra citati.

La sospensione di suddetti progetti consentirà di risparmiare le risorse finanziarie necessarie al loro completamento, permettendo così di diminuire le esigenze di capex per i prossimi anni e di generazione di cassa negli anni futuri.

Proseguono regolarmente gli altri progetti del gruppo, con particolare riferimento ai prodotti di successo come la serie originale Netflix basata sulla property “Yoohoo & Friends”, che sarà consegnata a Netflix nel corso del 2019 e completata entro settembre 2019, e alla serie “Robot Trains”, che sarà completata nel primo trimestre 2019.