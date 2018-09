Tecnologia – Eurotech svetta (+7,3%) dopo i conti

Seduta poco mossa per il Ftse Italia Tecnologia (+0,3%) che sottoperforma l’indice di settore continentale Euro Stoxx Tecnologia (+0,9%) e il Ftse Mib (+2,3%).

Piazza Affari ha chiuso in vetta alle Borse del Vecchio Continente, beneficiando della riduzione dello spread Btp-Bund che ha trascinato al rialzo soprattutto le banche. Guadagni più contenuti per gli altri eurolistini e per Londra, frenata dall’apprezzamento della sterlina in scia all’ottimismo del caponegoziatore Ue per la Brexit sulla possibilità di trovare un accordo entro la scadenza di novembre. A livello internazionale continuano a preoccupare i rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina, con Trump pronto ad aggiungere nuovi dazi per 267 miliardi coprendo così l’intero import da Pechino.

Una situazione che ha destato preoccupazione anche da parte di Apple, a cui il presidente americano ha replicato di spostare la produzione negli Usa. Dinamica che ha influito in parte negativamente anche sulla big cap del settore tech di Piazza Affari, Stm, invariata.

Rimbalza invece Telecom Italia (+2,9%) dopo la replica del fondo Elliott alle accuse di Vivendi, nel giorno del Cda in cui sono stati analizzati i meccanismi dell’asta per il 5G. Nessuna novità invece sul fronte della cessione di Sparkle, dopo le conferme giunte dal presidente di Tim, Fulvio Conti, seguite dalla risposta del vicepremier Di Maio, intenzionato ad impedire la vendita di un asset strategico per il Paese.

La mid cap Reply recupera terreno dopo il -5,4% della scorsa ottava, guadagnando il 2%, mentre fra le small cap avanza ancora Eurotech (+7,3%), dando seguito al +17,5% della settimana appena conclusa, sostenuta dai risultati semestrali che hanno evidenziato un netto miglioramento di tutti gli indicatori economici. In evidenza anche Retelit (+6,7%).

Debole Cad It (-0,4%) dopo l’approvazione del progetto di fusione inversa in Cad srl. In frazionale rialzo Gamenet Group (+0,5%) che ha lanciato un prestito obbligazionario da 225 milioni e ha delineato gli effetti attesi dall’acquisizione di GoldBet.