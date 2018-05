Autogrill – Ricavi a 1,3 mld (+5,3% a cambi costanti) al 30 aprile

Nei primi quattro mesi dell’esercizio in corso, Autogrill ha realizzato ricavi per 1,3 miliardi, in crescita del 5,3% a cambi costanti ma in calo del 2,7% a cambi correnti per effetto principalmente dell’andamento del cambio euro/dollaro. La crescita su base like for like ammonta al 4,1%.

Il canale aeroportuale ha registrato una variazione positiva a cambi costanti del 6,6% (-4,8% a cambi correnti) e una crescita like for like del 5,4%.

Il canale autostradale è rimasto invece sostanzialmente stabile a cambi costanti e in calo del 2,9 % a cambi correnti, ciò grazie al buon andamento delle autostrade europee che ha compensato il rallentamento del traffico registrato nel Nord America. La crescita su base like for like in questo canale è stata pari all’1,3%.

Infine gli “altri canali” hanno registrato una forte crescita del 18,1% a cambi costanti (+16% a cambi correnti), a seguito dell’apertura di alcuni outlet in Europa e all’acquisizione di Le CroBag. La crescita su base like for like è pari all’8,1%.

Sotto il profilo geografico, i ricavi presentano la seguente suddivisione: