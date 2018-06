Waste Italia – Al via offerta di sottoscrizione azioni riservata a investitori qualificati

La società attiva nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l’ambiente ha comunicato che oggi il Consiglio di amministrazione ha avviato l’offerta, rivolta a investitori qualificati in Italia e nell’Unione Europea, di sottoscrizione in tutto o in parte dell’aumento di capitale per 6.451.873,75 euro, deliberato lo scorso 22 maggio, e di copertura, in misura proporzionale alla quota di aumento di capitale rispettivamente sottoscritta, del fondo a copertura perdite tratto dalle “Riserve c/futuro aumento di capitale “Sostenya Group Plc” di complessivi 9.581.000 euro, per un apporto totale a titolo di capitale di rischio fino a 16.032.873,75.

Il prezzo di sottoscrizione complessivo dell’aumento di capitale è pari a 0,01 euro per azione, di cui 0,002 euro da imputare a capitale nominale e 0,008 euro a riserva sovrapprezzo.

L’offerta, che scadrà il prossimo 22 giugno, è garantita da Sostenya Group e dalla sua interamente Aker con un apporto complessivo a titolo di capitale di rischio fino a un massimo di 16.081.000 euro mediante la sottoscrizione dell’aumento di capitale per massimi 6,5 milioni e la conversione di complessivi 9.581.000 da “Riserve conto futuro aumento di capitale Sostenya Group Plc” in fondo copertura perdite.

Tutto ciò si inserisce all’interno dell’operazione di ricapitalizzazione finalizzata a dotare la società delle risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per far fronte all’ esecuzione del piano di concordato in continuità aziendale approvato dal Cda lo scorso 6 marzo.

Ricordiamo che dal 23 maggio il titolo è sospeso a tempo indeterminato dalle negoziazioni a Piazza Affari.