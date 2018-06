Expert System (Aim) – Fra le migliori aziende del mondo nell’AI per text analytics

Per la società di analisi e ricerca indipendente Forrester, una delle più autorevoli nell’innovazione e nelle tecnologie, Expert System figura tra gli 8 leader di mercato a livello mondiale nell’ambito dell’intelligenza artificiale per la text analytics.

Nel report “The Forrester Wave: AI-based Text Analytics Platforms, Q2 2018” la tecnologia Cogito di Expert System ha ricevuto il punteggio più alto per la profondità dell’analisi dei testi, per i vantaggi offerti dalla combinazione di regole semantiche e machine learning, così come per l’organizzazione dei servizi professionali e per la specializzazione in settori verticali. Secondo Forrester, infatti, “Tra tutti i partecipanti, Cogito ha raggiunto uno dei più alti livelli di accuratezza su un set di dati non precedentemente trattati.”

Per Marco Varone, Presidente e CTO di Expert System si tratta di “una conferma importante dell’eccellenza e dell’unicità di Cogito, che premia il nostro impegno nelle attività di sviluppo e integrazione delle migliori tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e machine learning, per consentire ai nostri clienti di sfruttare un’unica piattaforma per automatizzare i processi di business e identificare rapidamente le informazioni strategiche, applicando l’intelligenza artificiale ai workflow aziendali.”

Grazie a funzionalità sempre più innovative ed efficaci, la tecnologia Cogito di Expert System supporta aziende e organizzazioni governative ad automatizzare i processi che richiedono il trattamento di grandi quantità di informazioni, prendere decisioni più rapide e consapevoli e migliorare le interazioni con i clienti.

Basata su una combinazione unica di tecnologie di intelligenza artificiale, Cogito capisce ed estrae le informazioni strategiche presenti nei testi, su larga scala, in tempo reale e alla massima precisione, per fornire risultati concreti di business.