Intred (Aim) – Ricavi +20% a 8,2 mln, Ebitda margin al 40% nel 1H 2018

Il valore della produzione del primo semestre 2018 di Intred, operatore di telecomunicazioni con un’importante presenza in Lombardia orientale, si attesta a 8,3 milioni con una crescita del 20,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tale incremento è riconducibile principalmente alle vendite di connessioni in banda ultralarga FTTH (Fiber to the Home) per l’utenza business, che sono aumentate del 56,8%, dal settore micro‐business (+35,0%), grazie soprattutto alle vendite di connessioni FTTC (Fiber to the Cabinet), e alle vendite nel settore residenziale con il marchio EIR (+26,5%).

In crescita anche il settore della telefonia (+11,6%) e dei servizi accessori (+11,4%). In linea con lo scorso anno i ricavi da servizi da data center (Housing e Cloud) mentre è leggermente in calo il settore RDSL (‐5,3%).

Da segnalare la forte migrazione dei clienti dalla connettività basata su tecnologie xDSL (rame) a quella basata su fibra ottica, maggiormente performante, grazie a politiche commerciali attive da parte di Intred. Nel primo semestre 2018 gli utenti con le linee dati sono aumentati sensibilmente, passando dai 19.248 al 30 giugno 2017 ai 22.811 del 30 giugno di quest’anno, con un incremento del 18,5 per cento.

L’Ebitda realizzato nei primi sei mesi del 2018 è stato pari a 3,3 milioni, con un margine sui ricavi del 40% (al 31 dicembre 2017 era pari al 38,5%).

L’Ebit è positivo per 2,1 milioni con un margine sui ricavi del 24,9% (al 31 dicembre 2017 era pari al 23,9%). Il risultato netto dei primi sei mesi del 2018 si attesta a 1,5 milioni, pari al 18,1% del valore della produzione.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2018 si esprime in 2,9 milioni, in forte miglioramento rispetto ai 4,1 milioni del 31 dicembre 2017 grazie alla elevata generazione di cassa.

Gli investimenti del primo semestre del 2018 sono stati pari a 3,1 milioni, concentrati essenzialmente sullo sviluppo della rete di accesso in fibra ottica nella modalità FTTH e FTTC, prevalentemente nel territorio delle province di Brescia, Bergamo e Mantova.

Al 30 giugno 2018 la società dispone di una rete composta da 1.700 Km di fibra ottica in crescita del 13% rispetto ai 1.500 Km alla fin del 2017, 130 centrali e 470 armadi di strada distribuiti sulle provincie di Brescia, Bergamo e Mantova.

Le previsioni di crescita per il prosieguo dell’esercizio sono ampiamente positive. Anche nel secondo semestre del 2018 l’incremento dei ricavi sarà trainato dalle vendite dei servizi in banda ultra-larga e dal segmento residenziale EIR, continuando anche nel processo di trasferimento di utenti da connessione in banda larga a connessioni in fibra ottica con maggiore soddisfazione per la clientela e con crescente profittabilità per l’azienda.

La costante crescita del numero dei clienti e la buona visibilità sui ricavi ricorrenti ci permette di essere confidenti sul raggiungimento di risultati ancora migliori rispetto a quelli conseguiti nel primo semestre, confermando i principali indicatori, al netto degli oneri non ricorrenti derivanti dall’IPO.