Aim – Avvio positivo (+0,8%), ancora in luce Bio-On (+5,9%)

In apertura di ottava i principali listini europei hanno terminato le contrattazioni al rialzo, con Milano (+2,3% a 20.918,9 punti) la migliore. Ben intonata la seduta di Madrid (+1,1%), mentre più distaccate Parigi e Francoforte, in lieve progresso rispettivamente dello 0,3 e dello 0,2 per cento. Ferma sulla parità la piazza londinese.

Il Ftse Aim Italia ha chiuso l’ultima seduta sopra la parità (+0,8%), sovraperformando sia il London Ftse Aim 100 sia il London Ftse Aim All Share, entrambi in modesto ribasso dello 0,2 per cento. Il volume delle azioni scambiate si è attestato a 1.492.751, in calo rispetto a quello mediamente scambiato a livello mensile.

Sugli scudi la performance di Bio-On, in progresso del 5,9% tradando 242.550 azioni. La società ha annunciato una nuova scoperta relativa alla possibilità di utilizzare olio di frittura usato, per produrre il rivoluzionario biopolimero Minerv PHAs, naturale e biodegradabile al 100%. In scia alla notizia, sono proseguiti i forti acquisti sul titolo.

Denaro anche su Expert System (+4,7%) con 631.000 azioni negoziate. Dai dati del primo semestre 2018 è emerso che i ricavi sono cresciuti oltre il 50% a 12,9 milioni (8,4 milioni nel periodo di confronto). Il titolo ha ben performato in scia a questi risultati.

Segno positivo su Neodecortech (+1,9%) passando di mano 24.500 azioni. Dopo aver ricevuto richieste di chiarimenti da alcuni azionisti, la società ha reso noto delle precisazioni in merito al comunicato divulgato a fine agosto, in cui il Cda approvava la nuova politica dei dividendi e un aumento di capitale. Tra i vari temi trattati nel comunicato si segnala un aumento di capitale di 10 milioni per operazioni di natura straordinaria volte ad una crescita per linee esterne.

Acquisti su Sit, in crescita dello 0,8% con 24.800 azioni negoziate. I dati relativi al primo semestre 2018 hanno mostrato una crescita dei ricavi e dell’utile netto.

In scia si posiziona Energica Motor Company (+0,7%) con 16.500 azioni scambiate. Il board ha approvato due nuove operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale della casa costruttrice modenese attraverso un aumento di capitale superiore a 7 milioni.

Rialzo contenuto su Digital Magics (+0,3%) contrattando 800 azioni. Ha lanciato la Call for Innovation Casual Gaming Challenge per trovare le migliori startup, con software innovativi e originali, che siano in grado di creare una reale innovazione nell’ambito dei giochi digitali, per mobile device, di intrattenimento enigmistico e non solo, offrendo un’esperienza di gioco in modalità singola o di gruppo (multiplayer).