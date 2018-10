Salute – Indice a +0,2%, acquisti su Pierrel (+1%) in scia alla trimestrale

Ieri il Ftse Italia Salute ha chiuso con un +0,2% facendo meglio sia del corrispondente indice europeo (-0,6%) sia del Ftse Mib (-1,8%).

Andamento quest’ultimo frenato anche dall’intonazione negativa di Wall Street.

Il tutto in un clima di incertezza legato al rallentamento della crescita globale, alla prospettiva di una politica monetaria restrittiva, nonché alle tensioni commerciali.

Recordati, unico titolo del settore presente nel Ftse Mib, ha evidenziato un -0,6 per cento.

Tra le Mid la migliore e unica positiva è stata Amplifon (+0,9%) che rimbalza dopo i ribassi delle ultime sedute avvenuti probabilmente in scia alla notizia che la Fda ha dato l’ok ad un tipo di apparecchio acustico della Bose.

In calo del 5,4% BB Biotech su cui si riporta che a settembre il Nav espresso in dollari e in Chf è rimasto sostanzialmente invariato (+0,1%) mentre è sceso dell’1,2% in euro. Il titolo ha invece guadagnato il 6,1% in dollari (+6,8% in Chf e +5,1% in euro). Il Nasdaq Biotech Index (NBI) ha registrato nello stesso periodo una flessione dello 0,1% in dollari.

Infine tra le Small la migliore è stata Eukedos (+4,3%).

Acquisti anche su Pierrel (+1%) in scia alla comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 che hanno evidenziato un miglioramento di tutti i principali aggregati economici. Numeri da cui sono emersi ricavi pari a 4,7 milioni, in progresso del 21,8% rispetto al pari periodo del 2017 e margini operativi in deciso miglioramento, con l’Ebitda e l’Ebit rispettivamente più che raddoppiato a 0,9 milioni e triplicato a 0,6 milioni.