Alfio Bardolla (Aim) – Dall’Investor Day focus su crescita e internazionalizzazione

Venerdì scorso la società ha tenuto il suo primo ”Investor Day”, un appuntamento organizzato sia per descrivere il percorso intrapreso dall’azienda dopo la quotazione avvenuta a fine luglio 2017 sia per offrire un momento di scambio agli ospiti.

L’evento ha riscontrato grande successo e “la risposta degli intervenuti è stata molto positiva”, esordisce cosi Federica Parigi, Chief Operating Officer di Alfio Bardolla Training Group. I partecipanti “hanno mostrato curiosità, interesse e attenzione, soprattutto perché hanno avuto modo di vedere come è strutturata l’azienda in modo esclusivo” ha sottolineato la manager.

Nel dettaglio, a sottolineare ancor di più la buona riuscita dell’evento, le registrazioni con circa 150 iscritti sono state superiori alle attese. Pertanto, “è stato necessario dividere gli ospiti in due appuntamenti diversi nel corso della giornata e quindi con due presentazioni ad hoc da parte di Alfio Bardolla”, spiega Parigi.

Presentazioni che hanno suscitato l’interesse dei partecipanti grazie ai numeri della società da prima della quotazione ad oggi illustrati agli intervenuti.

E i numeri parlano chiaro: dal 2015 al 2017 i ricavi sono cresciuti a 9,4 milioni con un Cagr del 60%. Nel 2017 l’Ebitda è aumentato del 93% a 1,8 milioni rispetto all’anno precedente e lo sviluppo della struttura comporterà un organico per il 2018 a 90 unità (+13% dal 2017 e +76,5% dal 2015).

La crescita, però non si ferma qui. “Il numero dei nostri clienti, dal 30 giugno 2017 alla stessa data del 2018, è aumentato del 23%, oltre al database di contatti incrementato del 30%. Questo dimostra anche una crescita dell’interesse generale verso questo tema” riporta la Parigi.

Tra le varie linee di business che sta curando la società, vi è “l’ampliamento dell’offerta formativa con corsi online, oltre allo sviluppo di un nuovo videogioco, che offre un avanzato contesto di simulazione economica in tema di libertà finanziaria. Un progetto di grande rilevanza strategica e inserito in una nicchia di mercato in forte crescita che permette di entrare nei device di tutto il mondo, per educare le persone in tema di finanze personali per mezzo dell’intrattenimento”, prosegue la Parigi.

Le novità continuano. Il COO afferma che “Si è modificata inoltre l’offerta del pacchetto Life Time, abbonamenti che permettono ai sottoscrittori di frequentare per tutta la vita i corsi a catalogo ABTG. Per permettere un’esperienza formativa ancora più completa, questo pacchetto è stato arricchito di un percorso di productivity coach, l’evento excellence community e la partecipazione a un mastermind. Infine, stiamo riscontrando crescite molto interessanti nei corsi dell’area Immobili”.

Guardando al futuro il focus della società sarà certamente incentrato sullo sviluppo estero e Federica Parigi spiega come siano state intraprese diverse iniziative verso tale obiettivo. Al riguardo, “Già nel corso del 2018 abbiamo costituito la società “Alfio Bardolla Training Group Espana SL” partecipata al 100%. Successivamente abbiamo acquisito gli asset della società spagnola “Istituto para l’educacion financiera” e abbiamo pubblicato il best seller “I soldi Fanno la Felicità”, tradotto con il titolo “El dinero te hace feliz”, che è disponibile online e presso le librerie spagnole. Abbiamo concluso 2 Wake Up Call in Spagna e nelle prossime due settimane si terranno a Barcellona i corsi “Investire in immobili” e “AB Forex”.

Infine, la manager conclude che il tutto è stato fatto nell’ottica di procedere con il progetto di internazionalizzazione del business per lo spanish speaking market e“nel corso del 2019 abbiamo in progetto di aggredire anche altri mercati”, dove lo sviluppo della finanza personale sta suscitando un interesse sempre maggiore.