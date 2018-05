Indel B – Prosegue la crescita nel 1Q 2018

Il Cda di Indel B ha approvato i ricavi consolidati al 31 marzo 2018.

Nel primo trimestre 2018 il fatturato del gruppo, attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile, si è attestato a 35,2 milioni (+42,3% rispetto al 1° trimestre 2017; +44,3% a cambi costanti), una dinamica sostenuta sopratutto dalla crescita del business Automotive, che rappresenta il 63% del giro d’affari, che ha realizzato vendite per 22,1 milioni (+53,3% a/a) grazie all’aumento di market share. A parità di perimetro, escludendo l’acquisizione di Autoclima e delle sue controllate perfezionatasi lo scorso 8 settembre, i ricavi consolidati ammontano a 28,7 milioni (+15,9% a/a; +17,8 a cambi costanti).

Buona anche la performance del settore Components & Spare, che pesa per il 13% sul totale dei ricavi consolidati e ha consuntivato un fatturato di 4,5 milioni (+94,5% a/a), grazie alle vendite della componentistica delle controllate Condor B e Autoclima.

Aumentano i ricavi anche nelle linee Hospitality (+4,9% a/a) e Cooling Application (+95,7% a/a). La prima, che impatta per l’11% sul totale del fatturato, ha sfruttato la crescita della componente Hotels, mentre la seconda, (5% dei ricavi del gruppo) ha beneficiato di acquisizioni di nuove commesse.

In controtendenza il business Leisure, i cui ricavi sono diminuiti del 14,1% a/a per effetto delle minori vendite nel Marine riconducibili ad un ritardo nella programmazione della stagione nautica da parte della rete distributiva.

Si segnalano risultati positivi anche per quanto concerne i canali di vendita. Nel dettaglio il canale OEM (Original Equipment Manufcturer) ha riportato ricavi per 18,5 milioni (+44% a/a), grazie alla crescita organica e all’acquisizione di nuovi clienti in Nord America. Il fatturato delle vendite di Autoclima, invece, ha giovato sia al canale AM (After Market) con vendite per 11,5milioni (+31% a/a), sia al canale Other, il cui fatturato è stato pari a 5,1 milioni (+67% a/a) anche grazie alle maggiori vendite nella componentistica del Condor B.

A livello geografico, le vendite nelle Americhe sono aumentate del 57,1% a/a, trainate dal business Automotive, mentre quelle in Europa si sono fissate a 18,6 milioni (+36,8% a/a). Infine, in Italia le vendite sono aumentate del 46% a 9,2 milioni, sostenute dall’incremento delle vendite nell’Automotive after market e nella componentistica.

Luca Bora, Amministratore Delegato di Indel B, ha espresso soddisfazione sull’andamento dei ricavi del primo trimestre 2018, “che confermano ancora la bontà delle strategie intraprese e degli investimenti effettuati. Il nostro impegno sarà quello di continuare ad investire soprattutto sui mercati sui quali siamo presenti”.