Italgas – Completata l’acquisizione da CPL Concordia di 6 società attive nel Sud Italia

Nel tardo pomeriggio di ieri il gruppo guidato da Paolo Gallo ha comunicato di aver perfezionato nella stessa giornata l’acquisto da CPL Concordia del 98% del capitale di 6 società (Baranogas Reti, Ischia Reti Gas, Progas Metano, Grecanica Gas, Favaragas Reti e Siculianagas Reti) operanti nel Sud Italia e titolari delle concessioni per la costruzione e la gestione della rete del gas in 16 Comuni. Le concessioni in 4 comuni sono già in esercizio, alcune sono in costruzione mentre altre sono da realizzare ex novo.

L’operazione ha un controvalore, al netto del debito, di 4,6 milioni di euro, con l’Enterprise value complessivo degli asset oggetto dell’operazione stabilito in 16,7 milioni di euro. L’investimento totale per la realizzazione delle reti ammonta a circa 95 milioni di euro, in parte finanziato da contributi pubblici. Si segnala che ad oggi sono stati già realizzati lavori per 32,5 milioni di euro al lordo contributi percepiti.

L’acquisizione da CPL porta a 7 le operazioni di M&A completate tra il2017 e il 2018, incluso l’acquisto di Seaside, una delle maggiori Energy Service Company italiane per complessivi 138 nuovi comuni in concessione. Il tutto in linea con la strategia di crescita annunciata al mercato con il Piano Strategico 2017-2023 che, in attesa dello svolgimento delle gare d’ambito, prevede lo sviluppo del gruppo anche attraverso l’acquisizione di operatori di piccole e medie dimensioni.