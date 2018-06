Servizi finanziari (Aim) – Ottava brillante per WM Capital (+24%)

Nell’ottava dal 4 all’8 giugno il Ftse Aim Italia ha segnato un rialzo di 0,9 punti percentuali, sottoperformando sia il London Ftse Aim 100 sia il London Ftse Aim All Share, che hanno guadagnato entrambe l’1,2 per cento. Il volume medio di titoli scambiati a seduta si è posizionato a 2.928.250 azioni, al di sotto dei titoli scambiati mediamente nei 30 giorni precedenti.

L’indice Aim Servizi Finanziari ha segnato un lieve rialzo dello 0,2 per cento.

Settimana positiva per Wm Capital, in progresso del 24% scambiando in media 136.200 titoli. La società, attiva nel business del franchising dove sostiene la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi a rete in Italia e all’estero, ha comunicato di aver portato a termine, tramite la sua controllata Alexander Dr Fleming, tutte le procedure di autorizzazione inerenti al Box della Salute, presentato e comunicato al mercato nel luglio del 2017. L’innovativo dispositivo è stato iscritto nell’apposito registro del Ministero della Salute e da oggi è pronto per essere commercializzato così da poter contribuire, in maniera importante, alla creazione della piattaforma per la farmacia dei servizi in seguito al d.d.l. “liberalizzazione”.

In rialzo Innova Italy 1, che nelle ultime cinque sessioni ha segnato l’1%. La Spac, promossa da Fulvio Conti (Presidente), Paolo Ferrario (Amministratore Delegato), Marco Costaguta, Francesco Gianni e Alessandro Pansa, scomparso nel novembre 2017, ha comunicato che i Cda della stessa Innova Italy 1 e di Fine Foods & Pharmaceuticals hanno approvato la sottoscrizione di un accordo quadro per l’integrazione tra le due società (Business Combination) da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione della seconda nella prima. Nella stessa sede i Cda hanno anche approvato il progetto di fusione. Fine Foods è attiva nello sviluppo e nella produzione per conto terzi di forme orali solide polveri e granuli, compresse, compresse filmate e capsule di gelatina dura) destinate all’industria farmaceutica, nutraceutica e a dispositivi medici.

Segno negativo su CdR Advance Capital (Compagnia della Ruota), che ha lasciato sul terreno il 3,9% con 49.200 azioni mediamente negoziate. La società di investimento con il ruolo di holding di partecipazioni stabili nel settore “core” delle special situations, ha comunicato l’acquisto, in sede di sua costituzione, di una partecipazione del 10% del capitale di D.A. Capital, per un controvalore di 10 mila euro, un’operazione che mira ad accrescere la capacità di selezione di nuove opportunità di investimento in ambito mobiliare.