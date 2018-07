Enel – La joint-venture con F2i è in testa per acquisire Rtr

Si fa sempre più calda la gara per rilevare Rtr, cioè la società che gestisce 134 impianti fotovoltaici in Italia, con una capacità installata pari a 334 MW e che è stata messa in vendita dal fondo di private equity Terra Firma. Secondo fonti finanziarie vicine al dossier, il 12 luglio scadrà il termine per la consegna agli advisor del fondo inglese delle offerte vincolanti per degli asset, il cui Enterprise value si aggira intorno a 1,3 miliardi di euro.

Un articolo pubblicato questa mattina dal quotidiano “MF” riporta poi che in pole position per l’acquisto del secondo operatore in Italia nella produzione di energia elettrica da fonte solare vi sarebbe Ef Solare Italia, cioè la joint-venture paritetica tra Enel Green Power e il fondo infrastrutturale F2i.

La jv, grazie ai suoi 123 impianti localizzati in Italia con una capacità installata di circa 395 MW, è il primo operatore sul territorio italiano nel fotovoltaico proprio davanti a Rtr Rete Rinnovabile. Il gruppo guidato da Diego Percopo punta, in linea con il business plan, a raggiungere nel medio termine una potenza installata di 1.000 MW e l’acquisto di Rtr consentirebbe di accelerare il processo di avvicinamento all’obiettivo.

Ricordiamo che, dopo il dietrofront di A2A, Erg e Mesdar, per gli asset messi in vendita da Terra Firma, ci sono anche Eni, il gruppo Sonnedix e Tages.