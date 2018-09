Toscana Aeroporti – Corporacion America Italia completa cessione 25% a Investment Corporation of Dubai

E’ stata completata la cessione del 25% del capitale di Corporacion America Italia a una società (Mataar 2) indirettamente controllata da Investment Corporation of Dubai.

In relazione all’operazione, Corporacion America Airports e Investment Corporation of Dubai hanno sottoscritto un accordo di cooperazione finalizzato a mettere in comune le rispettive competenze per eventuali future acquisizioni, in via principale, nel settore delle infrastrutture aeroportuali in Italia, Europa Orientale (esclusa la Russia) e Medio Oriente.

Corporacion America Italia non è solo l’azionista di controllo (con una quota del 62,28%) di Toscana Aeroporti, società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ma è il più grande gestore privato aeroportuale del mondo con 52 scali gestiti in 7 Paesi servendo 76,6 milioni di passeggeri nel 2017. La società è quotata al New York Stock Exchange.