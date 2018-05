DigiTouch (Aim) – Focus sul Data Science nel prossimo incontro “Start in Touch”

Giunta al quinto incontro, la Rassegna “Start in Touch: l’innovazione a colazione”, lanciata dal Gruppo DigiTouch, andrà ad approfondire il tema “Data Science: from chaos to machine learning” nel prossimo appuntamento in programma per venerdì 18 maggio a Milano.

Sul palco dei relatori interverrà Luigi Alessandro Longo, Head of Intelligence di DigiTouch insieme ad altri ospiti per illustrare come il Data Science abbia favorito il passaggio da un approccio caotico ai dati al Machine Learning e quali opportunità ha aperto alle aziende.

Partendo da un excursus storico, i relatori spiegheranno come si è arrivati ai big data e al machine learning, mostreranno come utilizzare il targeting e la misurabilità come strumenti per comprendere il consumatore e illustreranno quali sono le decisioni tempestive da prendere per migliorare il ROI attraverso un attenta analisi dei dati. Infine dimostreranno come poter efficacemente applicare l’approccio data centric alle strategie di story telling.

“La trasformazione dei dati in informazioni rappresenta una delle grandi conquiste, e insieme sfide, dei nostri giorni, frutto della profonda evoluzione nel modo di archiviare i dati e di trattarli e dell’implementazione di attività di analisi. Il Data Science sta trasformando il nostro modo di vivere, di lavorare e di pensare il digital marketing. Sarà sempre più importante per le aziende che vorranno mantenersi competitive sul mercato dotarsi di soluzioni in grado di approcciare in modo strategico i dati”, afferma Paolo Mardegan, Ceo di DigiTouch.