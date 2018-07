Alkemy (Aim) – Acquista il 51% della spagnola Ontwice Interactive Services per 11 mln

Alkemy ha firmato un accordo per l’acquisizione iniziale del 51% – con completamento entro quattro anni dell’acquisizione del restante 49% del capitale sociale – di Ontwice Interactive Services SL, una delle più rilevanti digital agency in Spagna con presenza anche in Messico.

La struttura dell’operazione prevede che Alkemy acquisisca un iniziale 51% entro luglio 2018 e completi l’acquisizione del restante 49% a seguito dell’esercizio di opzioni put/call nel corso di quattro anni. Con un fatturato 2017 di circa 20 milioni e un’Ebitda di circa 1,6 milioni, il valore complessivo dell’operazione (Equity Value) è stimato in circa 11 milioni. L’iniziale 51% sarà acquistato in base ad una valorizzazione della Società pari a 7 volte l’Ebitda adjusted 2017 ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in parte per cassa e in parte in azioni proprie di Alkemy. Le azioni così trasferite saranno sottoposte ad un periodo di lock up di oltre 12 mesi.

Ontwice Interactive Services SL opera attraverso: Ontwice – una communication & marketing agency in grado di avvicinare i grandi marchi alle persone attraverso l’integrazione di contenuto, esperienze, tecnologia e interpretazione dei dati – e Contversion – una performance agency volta a ottenere risultati che valorizzino i marchi attraverso la combinazione di tecnologia avanzata, Data Analysis e Business Intelligence. L’acquisizione è in linea con il posizionamento e il portafoglio di offerta di Alkemy, potendo contare su servizi di: Creatività, Marketing, eCommerce, Data Analysis e Business Intelligence, Tech e Performance.

L’operazione, controdiluitiva, “consolida la presenza in Spagna, dove la controllata Alkemy Iberia si è inizialmente focalizzata sulle attività di Advisory. L’integrazione della tecnologia e lo sviluppo delle attività, infatti, permetteranno il trasferimento ai clienti spagnoli della stessa catena del valore già sviluppata e testata con successo in Italia; al contempo, grazie alla presenza in Messico di Ontwice Interactive Services SL, vengono poste le basi per lo sviluppo in tutta l’America Latina”, commenta Duccio Vitali, Ad di Alkemy.