Cementir – Forte aumento dell’utile nel 1°sem. 2018, confermati i target

Cementir ha presentato ieri a mercati chiusi i risultati del primo semestre 2018, ricordando che le attività industriali in Italia non sono più consolidate e che le attività di recente acquisizione negli Stati Uniti sono state consolidate integralmente a partire dal secondo trimestre.

I volumi venduti di cemento e clinker sono rimasti sostanzialmente invariati a 4,9 milioni di tonnellate (-3,8% a perimetro costante), quelli di calcestruzzo sono aumentanti del 7,2% a 2,5 milioni di metri cubi, mentre quelli degli inerti sono cresciuti del 5,1% a 4,9 milioni di tonnellate.

I ricavi sono aumentati del 5,7% a 588,5 milioni, grazie soprattutto alla variazione del perimetro di consolidamento che ha determinato un incremento del fatturato di circa 36,1 milioni relativi a Lehigh White Cement Company (LWCC), consolidata integralmente a partire dallo scorso 1° aprile. A perimetro costante, i ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili, nonostante un effetto cambio negativo di 36,7 milioni.

A livello di gestione operativa, l’Ebitda ha segnato un +9,5% a 96 milioni, con un’incidenza sul fatturato al 16,3% (+60 basis points), mentre l’Ebit è aumentato del 14,3% a 58,5 milioni, con un ros al 9,9% (+70 basis points).

L’utile netto si è attestato a 77,6 milioni rispetto ai 15,5 milioni nel primo semestre 2017, beneficiando anche del saldo positivo della gestione finanziaria per 34,9 milioni (negativo per 12,9 milioni nel primo semestre 2017). Tale risultato include 38,9 milioni relativo alla rivalutazione a fair value del valore della quota del 24,5% già detenuta dal gruppo in LWCC e la valorizzazione positiva del mark-to-market degli strumenti finanziari posti in essere ai fini di copertura su commodities, tassi di interesse e valute, parzialmente compensate da perdite da differenze di cambio per 4,5 milioni.

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 395,3 milioni, in diminuzione di circa 141,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2016 grazie soprattutto all’incasso del corrispettivo di 315 milioni per la cessione del Gruppo Cementir Italia, parzialmente compensato dal pagamento di 87 milioni per l’acquisizione di LWCC e dal pagamento di 15,9 milioni di dividendi.

Infine, Cementir ha confermato i target 2018, prevedendo ricavi per 1,25 miliardi, un margine operativo lordo di circa 235 milioni e un indebitamento finanziario netto pari a 260 milioni, includendo investimenti per 80 milioni