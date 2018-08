Falck Renewables – Produzione elettrica in calo nel 2° trim. 2018

Ieri pomeriggio, poco prima della chiusura dei mercati, il Consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Toni Volpe ha approvato i conti relativi al periodo aprile-giugno del 2018.

Nel 2° trimestre dell’esercizio in corso, il gruppo attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha riportato ricavi in aumento del 14,7% su base annua, raggiungendo quota 72,9 milioni. Alla base di questo risultato un aumento delle entrate provenienti dalla produzione di energia elettrica da fonte eolica (+11,6% a/a), ma anche i maggiori ricavi derivanti dal fotovoltaico (+92,9% a/a) e dalle altre attività della holding (2,5 milioni nel 2° trimestre 2018). Il fatturato del periodo in esame è aumentato, nonostante, la flessione dell’1,1% su base annua della produzione di energia elettrica a causa della contrazione dell’output eolico (-12,4% su base annua) e di quello proveniente dagli impianti Wte/Biomasse (-14% su base annua) che non è stata compensata dal boom della generazione da fonte solare, con quest’ultima che ha beneficiato dall’ampliamento dell’area di consolidamento.

A livello di risultati operativi, Falck Renewables ha riportato un Ebitda di 44,6 milioni, con un balzo del 35,6% su base annua rispetto al pari periodo di confronto. Il dato si è rivelato superiore alle attese degli analisti del 34,5%, a causa di un effetto non ricorrente per 7,1 milioni. Escludendo, infatti, questo elemento one-off, l’Ebitda si sarebbe attestato a 37,5 milioni, in aumento del 14% su base annua e conseguentemente superiore di 13 punti percentuali vs il consensus. Per quanto riguarda le singole linee di business, l’incremento dei ricavi registrato dal settore eolico e fotovoltaico si è riflesso anche in termini di marginalità, rispettivamente in aumento di 4,9 milioni e 2,2 milioni.

Nel periodo in esame, è stato inoltre registrato un balzo dell’Ebit, passato da 15,7 milioni a 24,2 milioni, in crescita del 54,2% su base annua (+49% vs consensus), nonostante l’incremento della voce ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (+18,2 a/a).

Sul fronte dello stato patrimoniale al 30 giugno 2018, l’indebitamento finanziario netto di Falck Renewables senza il fair value dei derivati si è attestato a 537,1 milioni, stabile rispetto ai livelli di fine dicembre 2017. L’indebitamento finanziario netto incluso il fair value dei derivati, invece, ammonta a 541,3 milioni (-7,4% rispetto al consensus degli analisti).

Nel 2° trimestre del 2018 gli investimenti effettuati dal gruppo Falck ammontano a 25 milioni contro i 5,3 milioni del 2° trimestre 2017.