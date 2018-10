Media – Seduta in lieve rialzo (+0,3%), acquisti su Gedi (+2,6%)

Chiude sostanzialmente in frazionale rialzo (+0,3%) l’indice settoriale dei media dopo il calo del 2,4% registrato in avvio di seduta. Ancora vendite invece a livello europeo, con l’Euro Stoxx Tmi Media, in modesto aumento dello 0,1 per cento. Recupera Piazza Affari (+1,1%).

Oltreoceano, in linea con l’intento del piano di ampliare l’offerta dei propri contenuti originali, Netflix pensa a un nuovo centro di produzione televisiva e cinematografica in New Mexico. Con il New Mexico e la città di Albuquerque che offriranno a Netflix 14,5 milioni di dollari in finanziamenti per sostenere il progetto.

Tenta il rimbalzo Mediaset (+0,6%), dopo le vendite che nella seduta di lunedì hanno portato il titolo a cedere il 3 per cento.

Seduta tonica per Gedi, in progresso del 2,6 per cento.

Ancora vendite invece su Rcs Mediagroup (-1,2%), Caltagirone Editore (-2,3%) e Italiaonline (-2,1%).