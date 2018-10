Mediaset – Parte a rilento la stagione televisiva, share in calo di 2,59 punti

Dall’analisi dei dati dell’inizio di stagione in tv emerge una situazione non troppo positiva per Mediaset. Come evidenziato dai numeri Auditel elaborati dallo Studio Frasi Mediaset ha registrato una caduta non da poco in questo primo mese di stagione tv.

In prima serata l’editore, con tutti i canali generalisti e digitali, si attesta al 30,27% di share: 2,59 punti in meno su base annua. Il che vuol dire 855mila spettatori in meno. Non va tanto meglio nel giorno medio con una share del 30,89% (-2,10 punti) e 297mila spettatori in meno. Il tutto mentre gli spettatori sono in calo per il mezzo Tv in generale sia nel giorno medio (-282mila) sia nel prime time (-730.883).

A rasserenare il clima in casa del Biscione sono i risultati ottenuti nella prima parte dell’anno grazie all’acquisizione in esclusiva dei Mondiali in Russia di questa estate, dove gli ascolti sono cresciuti dell’1% in prima serata e il dato sulla pubblicità, salita del 4% nel periodo cumulato gennaio-agosto.

Gli investimenti sui Mondiali effettuati in estate, periodo solitamente a bassa intensità di spesa, hanno però avuto effetti sulla seconda parte dell’esercizio. Il corollario è stato la partenza posticipata dei programmi top. Da qui il calo di inizio stagione, ma con progressione di ascolti da fine settembre.

Inizio scoppiettante invece per La7. L’emittente di Urbano Cairo ha superato Italia 1 e Rete 4 in prima serata con un 4,98% di share: +1,51 punti. La 7 è cresciuta anche nel giorno medio (3,83% di share; +1,05 punti) grazie all’attualità politica che sta portando acqua al mulino dell’emittente.

Intorno alle 9.30 il titolo della media company di Cologno avanza dello 0,78% a 2,72 euro, mentre sale dello 0,23% Piazza Affari.