Mondo Tv – Rinuncia al grande parco divertimenti in Cina

Mondo Tv comunica la decisione la rinuncia al grande parco divertimenti in Cina in quanto, già da una prima verifica, l’operazione viene giudicata troppo rischiosa e incerta.

Si ricorda che, lo scorso 20 marzo la Mondo TV annunciava di aver sottoscritto un nuovo accordo con Henan York per l’avvio della fase di studio dei presupposti per la realizzazione di un parco divertimenti a tema in Cina ed eventualmente le due parti avrebbero creato una joint venture paritaria per la realizzazione del progetto. Fin dalla prima fase di verifica dell’operazione, Mondo TV aveva giudicato l’operazione troppo rischiosa e incerta per il gruppo, sia in termini di investimenti per la realizzazione che in termini di ritorno economico.

L’accordo iniziale non vincolava in alcun modo le parti a procedere alla realizzazione del parco, in quanto le stesse non avevano assunto alcun impegno, neppure condizionato. Poiché la rinuncia all’operazione è condivisa anche da Henan York, non vi sono stati contrasti tra le parti su questa decisione e tale scelta non comporterà alcun onere aggiuntivo per la media company di Matteo Corradi.

Il focus della società rimane quindi lo sviluppo del core business anche per linee esterne,

grazie alle risorse della recente linea di obbligazioni convertibili con Atlas, in un anno

come il 2018 che promette di essere il migliore in termini di redditività, con l’utile netto in crescita e il patrimonio netto prevedibilmente sopra i 100 milioni.