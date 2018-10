GEL (Aim) – Il Ceo Berto conferma gli obiettivi presentati durante l’IPO

“I numeri del primo semestre 2018 hanno confermato le nostre aspettative in termini di fatturato e di utile netto. Siamo soddisfatti soprattutto del risultato raggiunto dalla Divisione Industriale, attiva nella produzione di grandi impianti per il settore industriale ed enti pubblici, un elemento importante ad oggi per il nostro sviluppo futuro”. Così ha esordito Aroldo Berto, Amministratore Delegato di Gel, in un’intervista a Market Insight commentando i conti al 30 giugno 2018.

“Durante questi mesi sono stati sviluppati importanti progetti aziendali coerentemente con quanto previsto dalla strategia presentata in sede di quotazione sul mercato AIM. E’ stata infatti completata la realizzazione del software di dimensionamento automatico ‘Progetto Acqua’, una nuova tecnologia che permetterà, anche ai progettisti meno esperti, di dimensionare in maniera guidata un qualsiasi impianto per il trattamento acqua”. Il tutto, puntualizza il CEO, consentirà a GEL (già operatore leader in Italia nel water treatment) di “sviluppare un considerevole vantaggio competitivo sulla concorrenza nel canale dei progettisti di termoidraulica”.

“Abbiamo anche portato a termine il piano di assunzioni per potenziare le funzioni di R&S, IT e Marketing” prosegue Berto. “Questo ci permetterà di diminuire sensibilmente il time to market dei nostri prodotti, cosa vitale in un mercato innovativo come il nostro”.

“Il trend di crescita in termini di fatturato e redditività del primo semestre – sottolinea il CEO – siamo fiduciosi che verrà confermato anche nei mesi a venire”.

Riguardo invece ai prossimi trimestri, “il mercato del trattamento acqua, italiano ed europeo, si appresta ad essere caratterizzato in misura sempre più crescente dalle nuove normative in tema di salute e protezione dell’acqua” sottolinea Berto. Nei mesi a venire sono infatti diversi i fronti su cui Gel si concentrerà. In primis spiega il CEO “L’internazionalizzazione è il nostro obiettivo principale e ci concentreremo sull’ingresso e il presidio di alcuni mercati del Far East, in particolare della Cina”. Altro elemento importante, prosegue il CEO, “il lancio sul territorio italiano di ‘Progetto Acqua’ per cui organizzeremo decine di corsi per progettisti in tutta Italia per diffondere il più possibile il suo utilizzo”.

A tutto ciò si aggiunge “la realizzazione di una innovativa macchina per la realizzazione di alcuni componenti fondamentali per gli impianti di trattamento acque di grandi dimensioni (membrane piane) e infine – conclude Berto – la formazione delle figure assunte in R&S”.