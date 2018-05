Alerion – Deliberata emissione di un bond senior fino a 160 mln

Il Consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Josef Gostner ha deliberato oggi l’emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di 130 milioni di euro e massimo di 160 milioni di euro, con scadenza a 78 mesi (sei anni e sei mesi).

Il bond in esame potrà essere offerto al pubblico indistinto in Italia, nonché ad investitori qualificati in Italia e all’estero attraverso un’offerta pubblica di sottoscrizione con contestuale ammissione a quotazione sul Mercato delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MOT”), previo rilascio delle necessarie autorizzazioni. Il tasso di interesse sarà fisso e non inferiore al 3% su base annua.

Il prestito obbligazionario di Alerion Clean Power potrà essere rimborsato a discrezione del gruppo a partire dal terzo anno. I termini e le condizioni dell’emissione obbligazionaria in linea con la prassi di mercato, prevedono, tra l’altro, covenant al livello di indebitamento finanziario, limiti alla distribuzione di dividendi e restrizioni alla cessione di asset.

Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del Prestito Obbligazionario saranno utilizzate dal gruppo attivo nella produzione di energia elettrica da fonte eolica in primo luogo, per il rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022” emesso da Alerion con scadenza al 2022, costituito da n. 130.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00, per un importo complessivo di 130 milioni di euro, quotate sul MOT con cedola del 6 per cento. In secondo luogo, l’eventuale residuo sarà impiegato per la realizzazione e lo sviluppo di nuovi investimenti al momento non ancora identificati. Il gruppo guidato da Gostner prevede di poter completare l’emissione del prestito obbligazionario entro il primo semestre 2018.

Non è stato richiesto, né è previsto che venga assegnato, alcun rating alle obbligazioni, non vi sono impegni di sottoscrizione, non è stato costituito, né si prevede che venga costituito, alcun consorzio di garanzia.

EQUITA SIM S.p.A. agirà in qualità di Responsabile del collocamento, di Intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione, e di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni una volta ammesse alle negoziazioni.