Telecom Italia – Con Nokia accende i motori del 5G a San Marino

Tim accende insieme a Nokia i motori del 5G in occasione della sedicesima edizione del Rally Legend che prende il via oggi a San Marino. L’evento rappresenta infatti una importante occasione per mostrare anche al grande pubblico degli appassionati delle auto alcune delle principali applicazioni che sfruttano le potenzialità della rete mobile di nuova generazione, nell’ambito del progetto “San Marino 5G” che punta a fare della Repubblica del Titano il primo Stato 5G d’Europa.

L’iniziativa fa seguito alla recente asta per le frequenze 5G messe in gara dal Ministero per lo Sviluppo Economico nella quale Tim ha svolto un ruolo da protagonista aggiudicandosi per 2,4 miliardi un blocco a 3700 MHz per 80 MHz totali, un blocco a 26 GHz per 200 MHz totali e due blocchi a 700 MHz per 10 MHz disponibili sia in download che in upload. Un risultato che consente a Tim di consolidare la sua posizione di leadership in Italia. Le nuove frequenze acquisite, infatti, rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo futuro dell’azienda e contestualmente per la crescita della digitalizzazione del Paese.

Il 5G sarà un fattore abilitante per una serie di servizi in grado di rivoluzionare la vita dei cittadini, consumatori e imprese, realizzando ambienti in cui tutto sarà più smart e connesso. Grazie a questa nuova tecnologia, Tim si pone l’ambizioso obiettivo di guidare lo sviluppo tecnologico del Paese avvalendosi di partner qualificati per avviare l’implementazione di servizi di connettività evoluta e in ambito Smart City (pubblica sicurezza, trasporti, monitoraggio ambientale), sanità, turismo e cultura, oltre ad applicazioni nel campo dei media, dell’education e della realtà virtuale.